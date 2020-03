Con termocámaras, Colima inicia cerco sanitario por coronavirus

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- A partir de este martes estará operando un cerco sanitario de 15 puntos de revisión en el estado de Colima, para monitorear el ingreso de personas; se utilizarán termo cámaras para identificar de forma oportuna casos sospechosos de Covid-19.



Algunos de los puntos serán los dos aeropuertos, las tres centrales camioneras y carreteras interestatales que comunican con la entidad.



“Se aplicará toda la tecnología que tengamos a nuestro alcance para tomar la temperatura corporal de las personas que estén ingresando al estado, por todos los puntos de acceso a través de cualquiera medio de transporte” dijo en un mensaje a la población, el gobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez.



Ante los medios de comunicación, el gobernador de Colima anunció que a partir de este martes 17 de marzo quedan suspendidas las clases en todos los niveles educativos. Por otra parte, la Universidad de Colima y las instituciones privadas anunciaron sumarse a esta disposición.



Hasta el momento sólo las guarderías adheridas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) estarían operando con normalidad, bajo estrictos protocolos de seguridad.



De igual forma, Ignacio Peralta Sánchez, confirmó que todos los hoteles del municipio de Manzanillo cancelaron, el medio día de este lunes, todas las reservaciones hechas para este periodo del 16 de marzo hasta el 20 de abril.



Además, el Gobierno de Colima también suspende todos los trámites en las diferentes oficinas del estado, dejando solo las actividades esenciales para el desarrollo de la entidad y aquellas relacionadas a al salud, seguridad pública y Protección Civil.



Hasta el momento, el estado de Colima no ha reportado casos confirmados de Covid-19; sin embargo, el mandatario estatal explicó que “la suspensión de los servicios escolares lo quiero dejar claro, no son vacaciones, no es para que salgan a las calles ni salgan a la playa, es aislamiento social, es para que no salgan de sus casas”.



Por lo anterior solicitó a la población a quedarse en sus domicilios y no vayan a lugares de alta concentración de personas.