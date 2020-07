Con tierna foto, hija de Paul Walker felicita a Vin Diesel por su cumpleaños

Escuchar Nota

"Feliz cumpleaños a mi mejor amigo y cómplice, te quiero", se lee.



"Feliz cumpleaños mi hermano mayor, en pantalla y fuera. Siempre aprecio tu amistad y orientación", compartió.



Mark Sinclair Vincent, mejor conocido por su nombre artístico,Lamentablemente el actor que interpretó al famoso Brian O'Conner en "Rápidos y Furiosos",en donde muestra una fotografía de hace algunos años, en donde se observa a Diesel y a ella cuando era pequeña.Después añadió dos historias más a su cuenta, en donde se encuentra Vin a lado de Paul en un carro deportivo y posteriormente compartió un collage de fotos que Jordana Brewster hizo para el actor.Brewster es una actriz estadounidense, la cual participó en la cinta de "Fast and Furious", en donde ella y Diesel eran hermanos de ficción, así mismo la modelo compartió en su feed de Instagram una imagen con fotos de ellos y en la descripción le expresó su agradecimiento.Recordemos que la muerte de Paul fue uno de los episodios más tristes en la vida de Vin Diesel, ya que el lazo que los conectaba fuera y dentro del set era único, por ese motivoDiesel nombró a su tercera hija Paulina, en honor a Walker , ya que confesó que durante el parto sintió la presencia de su amigo, y aseguró que no hubo otra cosa que no pensara más que en él.