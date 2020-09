Con todo y autogol de Raúl Jiménez, los Wolves sufren paliza del West Ham

Escuchar Nota

West Ham get their first #PL W of the season#WHUWOL pic.twitter.com/DEYI75czO2 — Premier League (@premierleague) September 27, 2020

Después de un debut alentador en la Temporada 2020-2021 de laen el arranque del torneo luego de que esta noche perdiera por segunda jornada consecutiva, esta vez ante el, un equipo que llegó a este duelo con dos derrotas seguidas., que no solo se quitaron la hegemonía, sino que terminaron goleándolos 4-0 en la cancha delDespués de la caída la semana pasada ante el. Dejó que el rival dominara la pelota y apenas en el minuto 17 ese dominio se vio reflejado con el primer tanto, obra de JY pese a que los Wolves suelen dar buenos segundos tiempos, esta vez no fue la ocasión. El cuadro dirigido porno tuvo reacción, al grado queen los 90 minutos.y en ningún momento le dieron facilidades de frente a la portería.Fue el propioquien se encargó de aumentar la ventaja al minuto 57 y nueve minutos más tardetras remate deselló el triunfo en la capital de Inglaterra con el cuarto gol ya cuando corrían los cuatro minutos de compensación.de la tabla general, mientras que else quedará en el lugar 12 con la misma cantidad de unidades, luego de tres jornadas disputadas.