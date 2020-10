Con videollamada, niña de seis años salvó a su madre de ser estrangulada en Saltillo

Escuchar Nota

“Cuando la policía llego él se escondió en su casa y pues ahí estaba su mamá. El policía me comento que no podía entrar sin una orden”



“Temo por mi seguridad, porque esta persona me está difamando en mi trabajo para que todo mundo me dé la espalda”.



Una niña de 6 años de edad le salvo la vida a su madre, Samanta N, cuando su papá, Oscar Flores la estrangulaba.Fue alrededor de las 5:00 de la tarde del pasado sábado cuando las agresiones verbales se convirtieron en golpes y mordidas, hasta que finalmente Oscar estrangulo a Samanta.Su pequeña hija desesperada le marcó por teléfono a su tía para que mandara a la policía. Fue eso lo que lo hizo desistir y huir de su hogar en la colonia Brisas Poniente en Saltillo.Ahora Samanta de 24 años de edad y sus dos hijos de 6 y 2 años temen por su vida, ya que su agresor continua libre.Esta no era la primera vez que Oscar, quien hasta hace algunas semanas se encontraba desempleado, agredía físicamente a Samanta, pero las amenazas de muerte fueron lo que motivaron a la joven a denunciarlo.dijo entre lagrimas y sollozos, tras lamentar que no está siendo escuchada “Me van a creer hasta que él me mate y no quiero”Samanta ya interpuso la denuncia correspondiente, por lesiones, amenazas de muerte y robo, y denunció públicamente como su ex pareja está haciendo mal uso de la información que estaba en el celular que se llevó.