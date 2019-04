Con voto dividido, diputados aprueban reformas a las Afores

Con el voto dividido, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 294 votos a favor 142 en contra y 11 abstenciones, el dictamen de reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, entre las modificaciones que contempla está el cambio de la figura de sociedades por fondos de inversión, además se amplía el campo de los portafolios de negocios para las Afores y se agrega una comisión variable por concepto de rendimiento para los trabajadores.Las fracciones del PT, PRI, MC Y PRD votaron en contra, en tanto, las bancadas del PAN, PES y Morena tuvieron voto diferenciado.El documento establece que las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefores), figura mediante la cual se invierten los recursos, se conviertan en Fondos de Inversión Especializados en Fondos para el Retiro (Fiefores), que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) sea quien determine el régimen de inversión de las Afore, y elevar los incentivos para el ahorro voluntario.Con estas reformas se le da flexibilidad al sistema de ahorro para el retiro para que tenga mayores rendimientos. Según el documento, con el objetivo de promover la inversión en proyectos de más larga duración y estratégicos para el país, se propone mejorar los incentivos para las Afore, esto por medio de un componente adicional al porcentaje sobre el valor de los activos administrados, el cual será calculado sobre el rendimiento que ofrezcan a los trabajadores.En su fundamentación, el dictamen señala que el trabajador se verá beneficiado en su ahorro voluntario, mayor libertad para depósitos y retiros, debido a que se elimina requerimientos para esos fondos permanezcan depositados por algún tiempo, cambio de Afore antes de un año y dos comisiones, sobre monto administrado y sobre rendimiento.Sin embargo, la fracción parlamentaria del PT la calificó de neoliberal y acusó que va en contra de los trabajadores.“Imagínense que una iniciativa de este calado no fue presentada ni en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Estamos en contra porque de ser aprobada sería la iniciativa primera que atacaría directamente a los trabajadores mexicanos, al fortalecer el sistema financiero a costa de las pensiones de los mexicanos”, señaló la diputada del PT, Hildelisa González.Agregó que la iniciativa que fue enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue elaborada por dos personas que dijo, se han formado en los centros financieros internacionales, y cuya misión es la defensa de este sector.“Me refiero al señor Carlos Noriega Curtis, ex responsable de la Consar, y hoy es jefe de la Unidad de Seguros y Pensiones de Hacienda. Me refiero a Abraham Everardo Vela, presidente de la Consar y a Octavio Erick Ballinas, director técnico antes de la Asociación Mexicana de Afores, y hoy vicepresidente de la Consar”, sostuvo.Al respecto el diputado del PRI, Isaías González Cuevas a nombre de su fracción, advirtió que votarían en contra y pidió a la fracción mayoritaria de Morena replantear el sentido de su voto.“Compañeros del grupo de Morena, ustedes son solidarios y ustedes han dicho “primero los pobres y no los ricos”. Los ricos se defienden solos, no hay necesidad de hacer estas iniciativas. ¿Para qué? Ellos se defienden solos y ganan, ya se dijo aquí que ganan el 31 por ciento y los trabajadores ganan una miseria”, señalo el priista y líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).