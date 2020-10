Conacyt suprime apoyos a investigadores de la Ibero que son parte del SNI

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) suprimió los apoyos económicos destinados a los docentes de la Universidad Iberoamericana que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).



A través de una carta, el rector de la Ibero, Saúl Cuautle Quechol, informó a sus investigadores pertenecientes al SNI que el Conacyt ya no les renovará el convenio con el cual han venido trabajando, y el cual vence el próximo 9 de noviembre.



“Se me ha informado que el Conacyt no está en posibilidades de cubrir los incentivos a nuestras investigadoras e investigadores nacionales. Es una decisión que no compartimos y rechazamos”, dijo.



Asimismo, la Ibero –en un comunicado de prensa—señala que sus investigadores “generan nuevo conocimiento, con altos estándares de producción científica, humanística y tecnológica, y, al mismo tiempo, cumplen con el compromiso de contribuir a transformar las injusticias que impiden el bienestar social y el desarrollo sostenible de México”.



Indica que la Ibero participa activamente en “la formación de recursos humanos especializados”, para lo cual cuenta con 47 programas de posgrado. Y además cuenta con 508 becarios nacionales del Conacyt.



Agrega: “Las y los investigadores de la Ibero han recibido el apoyo del Sistema Nacional de Investigadores a título individual, como lo hacen todos los investigadores nacionales en el país. Por convenio, la universidad se obliga a invertir el mismo monto anual en investigación”.



Y aclara que el “retorno social” de estas investigaciones “supera con creces los beneficios individuales”, por lo que “la colaboración de organismos públicos y privados ha demostrado ser socialmente relevante”, pues el “conocimiento generado es un bien público”.



El comunicado enumera algunos de los proyectos de investigación que viene realizando la Ibero:



Seguimiento de los efectos del covid-19; apoyo preventivo y educativo sobre el covid en comunidades indígenas; hallazgos en fosas clandestinas; geopolíticas de exclusión; estudios comparados de violencia, circulación humana y migratoria, entre otros proyectos.



Manejada por la Compañía de Jesús –congregación religiosa especializada en la educación–, la Ibero indica que espera seguir trabajando con el Conacyt en “condiciones distintas” y mediante “un nuevo convenio.



Y concluye: “Encontraremos soluciones que permitan continuar el curso del desarrollo y la innovación que México merece y necesita”.



La supresión de los apoyos a la Ibero se enmarca dentro de la desaparición de 109 fideicomisos, aprobada por la Cámara de Diputados, entre los que se encuentran los destinados a la ciencia, el deporte, la cinematografía y las artes.