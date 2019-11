Conade no pagó a atletas mientras Ana Guevara estaba en Japón

La titular de la CONADE, @AnaGGuevara, el presidente de la @WBSC, Ricardo Fracarri, el director de @PROBEISMX, Edgar González y el embajador del Beisbol cubano, Antonio Castro estuvieron presentes en el 3° Congreso Mundial de Béisbol y Softbol 2019 en Sakai, Japón. pic.twitter.com/OAQUsNQa6r — CONADE (@CONADE) 21 de noviembre de 2019

Una nueva polémica paraorganismo encargado del deporte en México que -de acuerdo a información de la revista Proceso- dejó de pagarle desde hace dos meses a deportistas, entrenadores y todo aquel que sea beneficiario del fideicomiso Fondo del Deporte para el Alto Rendimiento (Fodepar).Todo esto sale a la luz mientras Guevara estuvo en Japón en el Tercer Congreso Mundial de Beisbol y Softbol 2019, un evento de un deporte profesional donde la Conade no toma decisiones porque de eso se encarga la Oficina de la Presidencia para la Promoción y Desarrollo del Beisbol en México (Probeis).La periodista de Proceso,un grupo de medallistas olímpicos se reunieron con el titular de la Unidad Administrativa de la SEP, Héctor Garza González, para demandar el pago de sus becas vitalicias que ellos, al igual que los paralímpicos y los de deportes de exhibición, tampoco han recibido. En dicha reunión no estuvo la titular de la Conade por su viaje a Japón.“Ya está autorizado y no sólo eso, el secretariose enteró que ni siquiera le habíamos pagado a los entrenadores que tienen 10 u 11 meses sin sueldo y si no se les paga, ¿cómo queremos ganar medalla en las olimpiadas si no tenemos buenos entrenadores, ni una buena sinergia para poder llevar a cabo lo mínimo que se requiere para que un deportista de alto nivel logre cristalizar sus sueños, sus esperanzas y las del país?”, dijo Garza González.Al día siguiente de ese encuentro, laparalímpicos y de deportes de exhibición que se les depositó el pago del mes de octubre y que el de noviembre se hará al final del mes. El 10 de diciembre recibirán el último pago de 2019.