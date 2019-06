Conafor, sin helicópteros para enfrentar incendios forestales

Para combatir los incendios forestales que aquejan al país, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) estableció un convenio para la renta de cinco helicópteros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por los que paga entre 45 y 48 mil pesos por hora de vuelo.Esto, a pesar de que la dependencia cuenta con un helicóptero, pero lo mantiene parado en el hangar de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en el Aeropuerto Internacional de Toluca, ya que está en proceso de venta, reveló a MILENIO Eduardo Cruz, gerente de Manejo de Fuego de la Conafor.De acuerdo con el registro de la Conafor, del 1 de enero al 6 de junio pasado han ocurrido 6 mil 261 incendios forestales en todo el país, incluida Ciudad de México, en los que han resultado afectadas 423 mil 779 hectáreas.Los datos de la dependencia señalan que los estados con la mayor superficie afectada han sido Durango, Oaxaca, Jalisco, Nayarit, Chiapas, Guerrero, San Luis Potosí, Guanajuato, Puebla y Chihuahua, que representan 74 por ciento del total nacional.“En la anterior administración compraron dos equipos aéreos o aceptaron la donación de dos que nunca operaron, de hecho, ahorita estamos en proceso de venta del último de esos, porque es muy alto el costo de reparación y volverlos a poner en activo; además, tener pilotos experimentados no es fácil”, explicó.En enero pasado, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes publicó la convocatoria para la Subasta a Sobre Cerrado, en la que aparecen dos helicópteros —uno de ellos transferido por la Conafor—, con un precio base de 64 millones de pesos. El funcionario aseguró que a la dependencia no le conviene poseer helicópteros, pues solo se utilizan tres meses y su costo de mantenimiento es alto.“El periodo cítrico de incendios es como de tres meses y donde sí se ocupa el equipo aéreo. Pero el resto del año, mantenerlo no es algo de bajo costo, por eso no conviene a una institución tener equipo propio porque el periodo que lo va a usar es poco y el costo de mantenimiento y de instalaciones es de alto costo”.De tal forma, a través del convenio con la Sedena, la Conafor ha pagado este año entre 9.5 y 10.2 millones de pesos por el alquiler de cinco helicópteros, matrículas 1705, 1708, 1713, 1714 y 1716, que en conjunto han realizado 212 horas.“Depende de la distancia, el lugar donde va a operar, de dónde sale el helicóptero y hacia dónde va, en qué condiciones va a trabajar, pero el costo de la renta del helicóptero está en alrededor de 45 a 48 mil pesos por hora vuelo, a través del convenio con Sedena”.Cruz explicó que el pago por hora vuelo incluye el equipo aéreo, combustible, equipamiento del helibalde para las descargas de agua, así como el personal, “todo eso Sedena lo pone y nosotros le pagamos un costo por hora”.El gerente de Manejo de Fuego explicó que otro mecanismo para la participación de helicópteros en el combate a incendios es por medio de la Secretaría de Seguridad, ya que su área de Protección Civil se encarga de realizar la gestión del equipo aéreo de la Secretaría de Marina y la Policía federal, pero por solicitud de los gobiernos de los estados.“Ellos hacen un proceso de gestión para que si un gobierno estatal les está pidiendo directamente el apoyo y están disponibles aeronaves le señalen: te pongo el piloto con el equipo y todo, y tú como gobierno del estado le pagas lo que son gastos de operación como turbosina, viáticos para la tripulación y que se mantenga ahí mientras están combatiendo el incendio. Independientemente de donde lleguen los recursos, en esos casos prioritarios establecemos un sistema de comando de incidentes, con un mando unificado”.Por medio de ese mecanismo, durante la actual temporada de incendios la Policía Federal ha apoyado con dos helicópteros y la Secretaría de Marina con tres, uno de los cuales se desplomó en Jalpan de Serra, Querétaro, el mes pasado.“Aunque nos dedicamos a esto, no nos deja de consternar un accidente o un fallecimiento, y más cuando es de tu institución porque hay familias que pasan por un dolor”, puntualizó.