Conago se reunirá con Gobierno federal por reapertura sana y segura

Ciudad de México.- Se reunirá el próximo 26 de mayo la Comisión de Salud de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) con el Gobierno Federal a iniciativa del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila.



La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) resaltó a través de su cuenta en Twitter que es relevante conocer los datos que integran los semáforos de reapertura y, en su caso, enriquecerla con la visión local.



El objetivo, afirma la GOAN es una reapertura sana, segura y oportuna que beneficie a los ciudadanos y ciudadanos.



La implementación del semáforo para la reactivación de actividades económicas, sociales y culturales está contemplado a partir del primero de junio y se aplicará por regiones en función de cuatro colores: rojo, naranja, amarillo y verde.



Semáforo rojo, se permitirán únicamente actividades esenciales, y se sumarán la minería, construcción y fabricación de transporte.



Semáforo naranja, se permitirán actividades esenciales y no esenciales.



Semáforo amarillo se podrán realizar una mayor cantidad de actividades sin restricción (esenciales y no esenciales, continuarán restricciones en espacios abiertos y cerrados).



Semáforo verde se podrán permitir las actividades esenciales y no esenciales, actividades en espacios públicos y la reanudación de las clases.