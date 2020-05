Conapred pide ‘aplanar la curva’ de discriminación a comunidad LGBTTI

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En el día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia, la titular de Conapred, Mónica Maccise, dio a conocer que aun prevalece la discriminación pues cuatro de cada diez personas no estaría de acuerdo en que su hijo se casara con una persona del mismo sexo.



De acuerdo con la encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual 2019, refirió que tres de cada 10 personas han sufrido bulling homofóbico. Además reveló que a consecuencia de la jornada nacional de sana distancia se han reportado más denuncias por discriminación incluso al seno familiar.



En conferencia en Palacio Nacional, la titular de Conapred refirió que desde hace un año, la secretaría de Salud tiene un protocolo para el acceso sin discriminación a la prestación de servicios de atención médica.



Destacó que la guía de atención establece el trato que debe dar el personal médico a los pacientes LGBTTTI, para que no sufran discriminación.



Mónica Maccise señaló que el esfuerzo se enmarca en la Agenda 2023 de no dejar a nadie fuera y evitar la discriminación por orientación sexual o identidad de género. Finalmente señaló que a lo largo del fin se semana se ha puesto en marcha una campaña para reconocer la importancia de “bajarle a la curva” de las fobias.







Información por Milenio