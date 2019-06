Concamin pide al Gobierno mayor participación en inversiones

Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), consideró que el sector empresarial más que quejarse ante la falta de ejercicio del gasto público, pide al gobierno federal que se incremente su participación en la inversión para alimentar el motor económico.El empresario recordó que la iniciativa privada busca que el sector público aumente su participación en la inversión, es decir, que pase del 2.8 por ciento del producto interno bruto (PIB) que actualmente representa, al 5 por ciento en los siguientes dos años, mientras que en ese mismo periodo el empresariado deberá aumentar de 17.5 a 20 puntos del PIB.Indicó que para que ello también suceda es necesario que proyectos de infraestructura en los que puedan participar, que existan obra “para que todo se reactive”.Apuntó que la situación de la economía mexicana también ha sido impactada por factores externos, pues el enfriamiento económico es a nivel global, “pero si México no se pone las pilas, nos puede costar caro”.Cervantes Díaz sostuvo que ante la situación del ahorro en el gasto de inversión del gobierno, están buscando entablar un diálogo con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa Macías, para tratar la compensación universal, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al sector minero y ferrocarriles, porque se está trasladando a los usuarios.Subrayó que la baja de 88 por ciento en la generación de empleo formal durante mayo, respecto al mismo periodo del año anterior, que dio a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) representa una presión para la economía, pero insistió en que para revertir esa situación es necesario que los gobiernos federal y de los estados como la Ciudad de México impulsen las obras de infraestructura que están paradas.“La reactivación de las obras es muy importante porque tienen paradas más de 39 ramas de la industria”, dijo. “Si necesitamos reactivar todas las cadenas, se tiene que gastar para que puede haber una buena economía y se generen impuestos. Si no se gasta, pues no hay generación de impuestos.”Sobre la controversia sobre la cancelación de las rondas en el sector energético, indicó que ya fue aclarado el tema por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues el malentendido sucedió que mientras firmaban el Acuerdo entre el Gobierno Federal y el Consejo Coordinador Empresarial para promover la Inversión y el Desarrollo incluyente, sucedía por mera coincidencia la cancelación en la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Consideró que solo se debe crear confianza y certidumbre de ahora en adelante, pues hay buena voluntad en el gobierno.