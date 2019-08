Concejal Yolanda Ramón también quiere ser Mayor

La Concejal Yolanda Ramón aceptó que está interesada en correr para el cargo de Mayor porque le interesa seguir trabajando para la comunidad como lo ha venido haciendo junto al resto de quienes conforman el Concilio municipal.Aunque falta todavía mucho tiempo, aseguró que no dejaría su trabajo en la escuela porque el ser alcalde es solamente un puesto simbólico pues no recibe sueldo ni algún beneficio, además de que no es una posición de tiempo completo.‘En dos años pueden pasar muchas cosas, todavía tenemos muchas ganas y energías para continuar trabajando y sí, si voy a correr para el puesto’.Respecto a la situación en la que se encuentra la ciudad, la Concejal aseguró que actualmente es económicamente muy buena, hay proyectos pequeños y grandes en los que se trabaja para llevar el beneficio a la comunidad.Precisó que los últimos logros de la administración que encabeza el alcalde Ramsey English Cantú, es la edificación del gimnasio municipal y el complejo de policía y bomberos que antes de finalizar el año podría estarse terminando.Además de Yolanda Ramón, el también Concejal Luis Sifuentes ha anticipado el mismo interés por el cargo de Mayor.