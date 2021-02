Concentradores y tanques de oxígeno, lo que debes saber de ellos: Profeco

Escuchar Nota

Laes un elemento más a considerar en la evolución del, por lo que es importante estar al tanto de ella y no perder contacto con el médico.La saturación de oxígeno es un parámetro vital para definir el contenido en oxígeno de la sangre y el lanzamiento del mismo y para eso se utiliza unLos valores normales de oxígeno en sangre rondan del 95 al 100 por ciento, con ello, los de saturación de oxígeno deben ser del 90 al 100.La(Profeco) publicó en la Revista del Consumidor de febrero lo que debemos saber sobre ely elDe acuerdo con los niveles de saturación de oxígeno y otros síntomas,como una medida de suplementación externa del oxígeno en el contexto de una enfermedad como el Covid-19.El concentrador de oxígeno es un dispositivo eléctrico que. Por lo quea diferencia de lo que sí sucede con los tanques de oxigeno.Además, los concentradores de oxígeno tienden aque se esté utilizando.El cilindro de oxígeno medicinal es un contenedor de forma cilíndrica diseñado para contenerProfeco recomienda unapara determinar si el cilindro posee fugas, defectos o si está en perfectas condiciones para ser recargado y evitar adquirir tanques que no estén vigentes.Además, para evitar ser víctima de un fraude, ante la escases de estos aparatos por la pandemia del Covid-19, la Profeco informa queLa Revista del Consumidor también lanza una recomendación donde asegura que “tanto el uso de un concentrador de oxígeno como el de un cilindro de oxígeno medicinal deben ser indicados por un médico” y que éstos no tienen que ser sustituidos con