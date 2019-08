Concesiones de radio a cristianos violan Estado Laico

Saltillo, Coahuila; 1 de agosto de 2019.- Luego de que el Gobierno Federal otorgara dos concesiones de radio a grupos cristianos y evangélicos de Yucatán, en diversos estados han surgido más solicitudes planteadas por estas iglesias.Antonio Medina Trejo, director de Diversidad Sexual del PRD nacional, aseguró que esto representa un peligro para la estabilidad social del país, pues confrontará a la sociedad.“Se viola con ello el Estado laico. Las concesiones de radio y televisión, de acuerdo a la Ley de Radio y Televisión (Artículo 16), no se pueden otorgar a organizaciones religiosas y el Presidente lo hizo, entonces vamos a demandarlo, vamos hacer una impugnación. El espectro radioeléctrico le pertenece a la nación, y las concesiones no se pueden entregar a iglesias”.Preocupan, dijo, que las percepciones conservadoras o ultraconservadoras de esos grupos sean difundidas en medios de comunicación. Es una traición a más de 150 años de la separación entre Estado e Iglesia en México.Lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, es confrontar a la sociedad con células religiosas, alertó.Explicó que, en las últimas décadas, México registra avances en reconocimiento a derechos y libertades, ya plasmado en el Artículo 1 de la Constitución y que permea a diversas leyes.“En el momento en que estos sacerdotes, monjas o ministros de culto de las diferentes religiones entren al aire a plantear sus preceptos de manera pública, van a contradecir en sí mismo los avances libertarios que hemos tenido, por ejemplo, en el tema de los derechos sexuales y reproductivos; de la diversidad sexual, el matrimonio igualitario”.Los grupos religiosos están en contra de la adopción por personas del mismo sexo, del matrimonio igualitario, del derecho a bien morir y consideran que las mujeres que abortan son criminales.“Darle micrófonos a la extrema derecha para difundir esa ideología de odio, contradice los preceptos constitucionales de la no discriminación. Es terrible que el Presidente nos esté echando a pelear con la extrema derecha a la sociedad que ya vivimos en libertad”.Este jueves, representantes del PRD acudieron a las oficinas del Instituto Federal de Comunicaciones, para exigir una explicación al respecto, pues además hay instituciones educativas que han solicitado durante décadas una concesión y no las han obtenido, y los grupos religiosos lo consiguieron en menos de 6 meses.“Se disfrazan de organizaciones civiles, cuando realmente son iglesia… El Gobierno Federal está rompiendo con una trayectoria histórica del país, de mantener salvaguardada la laicidad del Estado Mexicano”.“Vamos a hacer un proceso legal en contra de esas asignaciones y a denunciar la falta de visión del Presidente, en garantizar el Estado laico, todos los días el Presidente hace referencias religiosas y él gobierna un país laico, al que le ha costado sangre garantizar esa separación de lo espiritual con las cuestiones que tienen que ver con el Estado, con la gobernanza”, apuntó.