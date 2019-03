Concesiones de Radio y TV a Iglesias traerían desigualdad

Si se llegan a concesionar canales de radio y televisión para las iglesias se vulnera el Estado laico, advierten especialistas.Felipe Gaytán Alcalá, profesor investigador de la Universidad La Salle, señaló que existen riesgos si llega a concederse la petición que ha hecho la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice), pues implica que participen con perfiles que no representan la construcción de un Estado laico.A través de sus contenidos pueden colocar temas "que van en contra de la propia ciudadanía y del propio ejercicio democrático de una discusión entre iguales" que pueden influir en posiciones políticas y en orientaciones hacia el Estado mexicano, aseguró.Agregó que ahora ya difunden contenidos religiosos. Como la mayoría de la población en el país es católica, "se asume como normal su presencia en los medios de comunicación". Como ejemplo está la transmisión de los festejos cada 12 de diciembre a la Virgen de Guadalupe, "o que los sacerdotes aparezcan y den mensajes".Con las concesiones se abre la puerta a que se difunda lo que convenga de acuerdo con sus intereses, "incluidos sus servicios religiosos".A su vez, Gabriela Juárez, directora del Observatorio Eclesial, hizo énfasis en cómo van a utilizar las iglesias las concesiones de radio y televisión: "No por el contexto de la justicia social, sino por el tema de la imposición moral".Consideró que eso es riesgoso, pues algunos de sus temas se contraponen con los derechos de las mujeres y de las personas de la diversidad sexual, el aborto y los matrimonios igualitarios.Por su parte, el sacerdote anglicano Arturo Carrasco, de Iglesias por la Paz, destacó que dado que en la práctica diferentes asociaciones religiosas tienen acceso a los medios de comunicación se requiere esclarecer legalmente "cómo es posible y hasta dónde pueden llegar en un momento dado los mensajes".Dijo que se necesita "cuidar mucho que el marco laico de la legislación no sea trastocado por las convicciones religiosas de nadie".Por su parte, Elio Masferrer Kan, antropólogo especialista en asuntos religiosos, coincidió en que la petición de que se concedan canales de radio y televisión "es legalizar algo que ya es una pachanga", porque hay radios no autorizadas, así como canales, donde se transmite contenido religioso prácticamente las 24 horas del día.Consideró que con una reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas se intentaría resolver "la asimetría en los medios de comunicación", pues señaló que en el caso de los evangélicos tienen menos acceso que la Iglesia católica.