Conciertos de metal llegan a los reclusorios de México

Ya estamos en casa de Stu recibiendo sus donativos para llevar a los reclusorios, ¡cáiganle con su ayuda y para cotorrear un rato!#S7N pic.twitter.com/q7riI7Bbgm — S7N (@S7Nmusic) 20 de julio de 2019

Para la banda mexicana de metal “S7N“, en la actualidad el género ya no tiene tantos prejuicios como antes y cada vez gana más adeptos y espacios, prueba de ello es que a partir del 2 de agosto esta música sonará en cinco penales del país en busca de una reintegración social de los internos.En sus inicios, el heavy metal sufrió de algunos estigmas y se consideró que era música que invitaba al satanismo, las drogas y los desmanes; sin embargo, hoy en día estudios revelan que los sonidos de música pesada tienen varios beneficios.Es el caso de la Universidad de Warwick de Reino Unido, el Hampden-Sydney Collage de Virginia y la Universidad de Arizona, cuyas investigaciones arrojaron que dicha música relaja, hace olvidar la tristeza y libera del estrés.“Es un género que en general, como el rock, gana adeptos y espacios y, de hecho, creo que ya no hay tanto prejuicio al respecto; no hay mayor prueba que justamente esta situación de poder llevar nuestra música a algunos reclusorios”, aseguró el baterista Stu Zepeda en entrevista con Notimex.El músico se dijo emocionado por la serie de conciertos Sin Barreras que ofrecerán en el Reclusorio Varonil Preventivo Oriente (2 de agosto) y el Centro Varonil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla (9 de agosto).Así como en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla (16 agosto), el Reclusorio Preventivo Varonil Sur (23) y el Reclusorio Preventivo Varonil Norte (30).“Estamos súper emocionados de la oportunidad que se dio. La actitud y disposición de la gente ha sido increíble tanto dentro como fuera de los reclusorios. Creo que será una experiencia muy fuerte y al mismo tiempo, siendo honesto, te crea otra expectativa estar ahí adentro”.“S7N” ya visitó los reclusorios y pudo percatarse de algunas de las necesidades de los internos, “desde ahí es algo súper emocional, la gente es muy amable, tiene total disposición de ayudarnos y de poner su granito de arena para que el evento salga lo mejor posible”, destacó Zepeda.Para la ocasión, los músicos prepararon un “show” especial e hicieron una preselección de canciones “porque es un público especial, incluso más que para ellos, es especial para nosotros”.Por ello, confían en poder capturar el momento y posteriormente lanzar una nueva producción.Al preguntarle si les pusieron requisitos, el baterista comentó que los conciertos se desarrollarán dentro de los “lineamientos normales, con cierto tipo de ropa, nada extraordinario que no sea del dominio dentro del concepto de visitar un reclusorio.“La cooperación por parte de todos (la banda, el sistema penitenciario y el gobierno de la ciudad), es total y se está trabajando en esos detalles para que no haya contratiempos. No ha habido ninguna situación especial, todo ha sido facilitar el proceso”.Si bien es la primera vez que una banda de metal llega a los reclusorios, otros grupos ya se han presentado anteriormente en un penal, como El Tri, que grabó su álbum “En vivo: En la cárcel de Santa Martha en 1989”.