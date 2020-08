Concluirá Trollhunters con película

Escuchar Nota

Guadalajara, Jal.- Otro proyecto de Guillermo del Toro se dirige a Netflix; la plataforma lanzará Trollhunters: Rise of the Titans, en 2021.



El cineasta mexicano anunció esta viernes que habrá una película como la conclusión de su trilogía de series Tales of Arcadia, que incluye los programas Trollhunters, 3Below y Wizards. Esta última se estrenó ayer en Netflix.



“Todos regresan en 2021 para un largometraje grande, audaz y espectacular que une cada parte de los mitos. ¡El último elemento de Arcadia! ¡Primer semestre de 2021!”, publicó Del Toro en Twitter.



La serie interconectada, que se lanzó por primera vez en 2016, se desarrolla en el suburbio ficticio de Arcadia, donde tres amigos descubren que debajo de su ciudad natal se encuentra una batalla oculta entre trolls buenos y los malos.







Trollhunters: Rise of the Titans es dirigida por Johane Matte, Francisco Ruiz Velasco y Andrew L. Schmidt, a partir de un guion de Marc Guggenheim, Dan Hageman y Kevin Hageman. Los productores ejecutivos son Del Toro, Guggenheim, Chad Hammes y los Hageman.



“El equipo Trollhunters se comprometió, hace aproximadamente una década, a tratar de superar los límites de la animación 3D CGI hecha para TV”, dijo Del Toro en un comunicado.



“Tomamos decisiones desde el principio con respecto a cada activo y cada decisión audiovisual. Esbozamos una vasta trilogía de mitología y personajes interconectados que siempre deseamos que culminara con una reunión masiva de ‘estrellas’”.



El reparto incluye a Emile Hirsch, Lexi Medrano, Charlie Saxton, Kelsey Grammer, Alfred Molina, Steven Yeun, Nick Frost, Colin O’Donoghue, Diego Luna, Tatiana Maslany, Cole Sand, Nick Offerman, Fred Tatasciore, Brian Blessed, Kay Bess, Piotr Michael, James Hong, Tom Kenny, Angel Lin, Amy Landecker, Jonathan Hyde, Bebe Wood, Laraine Newman, Grey Griffin y Cheryl Hines.