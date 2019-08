Concluye interna del PRI entre quejas

Con denuncias de anomalías, poca afluencia de votantes y reproches de los militantes que no pudieron votar concluyó la elección interna del PRI."En el Estado de México me reportan que hay personas votando más de una vez, ingresando a la mampara con varias boletas. #MilitanteVigilante", denunció la aspirante a la dirigencia nacional del PRI, Ivonne Ortega, minutos antes del cierre de casillas.A su vez, Daniel Santos Flores, candidato a la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI en fórmula con la priista Lorena Piñón, se lanzó en contra de Ortega."¡Que nervios! Ya falta poco para que @IvonneOP salga a denunciar trampa, trate de reventar la elección y posteriormente presente su renuncia al partido", escribió en su cuenta de Twitter.Las casillas se declararon oficialmente cerradas a las 17:00 horas.En la casilla 66, ubicada en la Alcaldía Cuauhtémoc, la votación cerró a las 17:01 horas, entre reproches de priistas que pretendían votar cuando ya había concluido la jornada electoral interna.Algunas personas, principalmente adultos mayores, denunciaron que recibieron llamadas telefónicas para pedirles que fueran a votar a cambio de un "presente".También, antes de emitir su voto, un gestor político pedía a militantes favorecer a uno de los tres integrantes que compiten por la dirigencia.Tras el cierre de casillas, los representantes de las mesas de votación se dispusieron a contar los votos, registrar las actas y preparar el paquete electoral para entregarlo a un representante del Comité Organizador de Elecciones.La jornada electoral interna del PRI estuvo marcada por la poca afluencia de priistas y por los reclamos de la militancia que acudió a las urnas pero no pudo votar debido a que no se encontraban en el padrón de militantes.Otros militantes reprocharon la falta de información respecto el método de emitir el voto si se encontraban fuera de su ciudad de origen."Lo que queremos saber es si hubo una casilla especial, se supone que tendría que haber porque yo soy de Veracruz pero estoy acá en la Ciudad de México y no nos informaron a dónde podemos acudir para votar. Necesitamos votar porque esta es una batalla más del partido", dijo Adolfo Silva García, originario de Catemaco, Veracruz.