Concluye ‘mes de brigadas de registros de nacimiento’

Con el objetivo de garantizar el derecho a la identidad, la Secretaría de Gobierno —a través de la Dirección de Registro Civil y en coordinación con el DIF Estatal y Municipal, así como con la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia del Estado (Pronnif)— recorrió las diferentes regiones del estado con las brigadas del mes especial de registros de nacimiento.Como parte de esta campaña, en la que se prioriza el derecho a la identidad de todos los niños y niñas, se brindaron sin costo los servicios de registros de nacimiento y certificados de inexistencia en los municipios de Lamadrid, Monclova, Piedras Negras, Allende y Sabinas, cerrando el día 26 de abril en Torreón y el día 27 en Saltillo.Siguiendo las indicaciones del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, la Dirección de Registro Civil realiza brigadas durante todo el año, otorgando identidad a los niños y niñas en todos los municipios del estado, para alcanzar una mayor cobertura de registros de nacimiento.Dora Alicia de la Garza Villanueva, Directora del Registro Civil en Coahuila, invitó a los pobladores de Torreón a preservar el derecho a la identidad de las niñas y niños, y así aprovechar la brigada “Un Registro por cada luz de vida”, que se llevará a cabo el día 26 de abril a partir de las 09:00 horas en la Plaza Mayor, ubicada en avenida Allende #333.Explicó que el acta de nacimiento es uno de los principales requisitos para ingresar a la escuela u obtener reconocimiento legal de los estudios, así como para obtener servicios básicos de salud y seguridad social, por lo que no estar registrado y no contar con un acta de nacimiento priva a un niño de tener acceso de todos los servicios básicos.De Igual manera, dijo que la campaña cerrará en Saltillo el sábado 27 de abril, a partir de las 09:00 horas, en la explanada de la Presidencia Municipal, ubicada en bulevar Francisco Coss #745.Además, de manera conjunta el DIF Saltillo está llevando los servicios de aclaraciones administrativas, impresión de actas, certificados de inexistencia y registro de nacimiento sin costo a todos los saltillenses.Exhortó a los padres de familia a darle la justa importancia y llevar a aquellos niños y niñas que no han sido registrados dentro del plazo de los 60 días. Se estarán expidiendo los certificados de inexistencia para que puedan ahí realizar su registro.