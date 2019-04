Concluye Nacional de Tenis de Mesa

Terminó el Torneo Nacional de Tenis de Mesa Fuerte Coahuila Es, en donde hubo tres intensas jornadas con lo mejor de esta disciplina en las categorías infantiles y juveniles, provenientes de distintos estados.Desde el jueves pasado arrancaron las actividades, continuando el viernes para finalizar ayer por la tarde en el gimnasio José de las Fuentes, en donde hubo más ganadores y exhibición de grandes representantes del país en esta disciplina.En cuanto a resultados, Coahuila, en la Sub 15 varonil, se colgó un tercer lugar gracias al desempeño de Jorge Rodríguez de la Peña; asimismo, pero en Sub 18 femenil, Bárbara Serna se hizo de la plata.Jorge Rodríguez Peña, en Sub 18 varonil, consiguió la medalla de bronce, mientras que en Sub 13 femenil, Bárbara Serna se quedó con el oro, superando a atletas de Jalisco.También cayeron dos bronces más para el estado, siendo estos de Jorge Rodríguez y Bárbara Serna en Sub 13 varonil y Sub 15 femenil, respectivamente.