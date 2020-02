Concluye satisfactoriamente Gerardo Aguado su Informe Legislativo

Escuchar Nota

Torreón, Coah.- En apego a la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila, el Diputado Local del Partido Acción Nacional (PAN); Gerardo Aguado Gómez, concluyó satisfactoriamente, tras 12 días de trabajo, el periodo de su II Informe de actividades a lo largo del 2019, centrado en tres ejes principales: educación, mejora a áreas verdes y finanzas sanas.



En el arranque de este año, recorrió las calles del municipio para dar a conocer personalmente las labores realizadas como Diputado local, y posteriormente informar de su trabajo ante la militancia del Partido Acción Nacional.



“Concluimos el II Informe Legislativo muy agradecido con las diputadas y diputados de mi bancada, con la militancia, simpatizantes y con los líderes de mi partido; pero de manera especial con la gente de las diferentes colonias y ejidos de Torreón que creen en nosotros. Reconozco su entrega, pues sin ese don de lucha y compromiso que tienen, esto no fuera posible” dijo Aguado Gómez.



El legislador resaltó el Punto de Acuerdo en que se solicitó a las Secretarías de Finanzas y de Educación destinaran mayores recursos para becas y apoyos en el Presupuesto de Egresos 2020, de lo cual se obtuvieron buenos resultados.



Una de sus motivaciones, fue que actualmente en Torreón viven cerca de 124 mil niñas y niños, y 60 mil jóvenes, de los cuales se estima que 15 mil no asisten a la primaria y secundaria y 18 mil no acuden a la preparatoria por diversas causas.



Al recorrer escuelas de Torreón detectó algunas necesidades de los planteles, por lo que en coordinación y gracias al apoyo de la Administración Municipal de Torreón a cargo de Jorge Zermeño Infante se pudieron atender. “Hemos trabajado de la mano en el mejoramiento de la infraestructura y buscaremos llegar a más escuelas en el 2020”, enfatizó.



En búsqueda de un mejor transporte público, el Diputado presentó una Iniciativa para modificar la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable para el Estado de Coahuila, con el propósito de que para autorizar nuevos incrementos en las tarifas, se deban revisar los compromisos adquiridos por los transportistas, así como contar con un estudio comparativo sobre las tarifas que se aplican a municipios de igual densidad poblacional.



Como Coordinador de la Comisión del Juventud y Deporte del Congreso de Coahuila, impulsó junto con la Presidencia Municipal el rescate de áreas deportivas y de esparcimiento, “Continuaré mi gestión con el Ayuntamiento de Torreón para rehabilitar el alumbrado público de las plazas y los parques, la instalación de más juegos infantiles, la rehabilitación de banquetas, instalación de bancas, encalado de árboles, colocación de depósitos de botes de basura y demás acciones para dignificar estos espacios”



Respecto al tema de las finanzas sanas, a lo largo del año 2019 se solicitó que la Fiscalía General y la Fiscalía Anticorrupción inicien investigaciones y aporten la información a los legisladores, sobre las averiguaciones previas por los delitos que se generaron y se precise si se investiga a otros ex servidores públicos por este Mega fraude.



Puntualizó que si se recuperara el dinero de la Mega deuda podría pagarse la carrera a más de 272 mil jóvenes, lo que equivale a llenar 9 veces el estadio de fútbol Territorio Santos Modelo.



En este sentido, impulsó reformas a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios del Estado de Coahuila, con la finalidad de que entre los requisitos que deban cumplir para obtener créditos a corto plazo, se deba informar a los legisladores los motivos de la falta de liquidez y el destino de los recursos, lo que actualmente no se hace.



Finalmente, mencionó que dentro de su II Informe resalta la reforma a la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila para establecer un plazo límite en la presentación de denuncias por parte de la Auditoría Superior del Estado, que por motivo de irregularidades, ilícitos y delitos hayan sido detectados en la revisión de las cuentas públicas.