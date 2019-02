Concluye subasta; venden camionetas usadas por Peña

Concluyó la primera subasta de vehículos que pertenecieron al extinto Estado Mayor Presidencial (EMP) en la que se vendieron camionetas de lujo, camiones, tractores, cajas de traslado, entre otros, publicó Milenio. En esta segunda jornada, que tuvo poca afluencia, se vendieron dos camionetas en las que se trasladaba el ex presidente Enrique Peña Nieto, una Suburban Diésel 2013, con un nivel de blindaje 6, que fue adquirida por un millón 607 mil 100 pesos por Enrique Herrera.También se vendió una BMW X5 modelo 2013 con nivel de blindaje 3, por 810 mil pesos; se la llevó Rubén Vázquez, quien dijo la usará “para ir a las tortillas”.Herrera aseguró que los vehículos que adquirió: el Audi A8 y la Suburban Diésel, los rentará en su empresa de seguridad, incluso le extendió la oferta al presidente, Andrés Manuel López Obrador, “para que los use en las zonas de riesgo”.Este domingo fue el último día de la subasta de aeronaves y vehículos propiedad del gobierno realizada en la base aérea de Santa Lucía; se ofertaron 117 autos.Ayer se subastaron 111 lotes, de los que únicamente se vendieron 98. Los declarados desiertos serán ofertados nuevamente en abril, cuando el gobierno vuelva a organizar una subasta.Las personas que adquirieron algún vehículo tienen hasta el 1 de marzo para liquidar la compra.Concluyó la primera subasta de vehículos que pertenecieron al extinto Estado Mayor Presidencial (EMP) en la que se vendieron camionetas de lujo, camiones, tractores, cajas de traslado, entre otros. En esta segunda jornada, que tuvo poca afluencia, se vendieron dos camionetas en las que se trasladaba el ex presidente Enrique Peña Nieto, una Suburban Diésel 2013, con un nivel de blindaje 6, que fue adquirida por un millón 607 mil 100 pesos por Enrique Herrera.