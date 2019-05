Concluyen campañas en Baja California

Los candidatos a la Gubernatura de Baja California, el morenista Jaime Bonilla Valdez y Óscar Vega Marín, del PAN, cerraron campañas en Mexicali y Tijuana, respectivamente.La entidad tendrá elecciones este 2 de junio para elegir Gobernador, cinco Alcaldías y el Congreso local.Sin la presencia de la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, el candidato de la coalición de ese partido con PT, Transformemos y PVEM, Jaime Bonilla Valdez, concluyó su campaña en Mexicali.Bonilla centró su discurso en el actual Gobierno del PAN y subrayó la deuda que el Mandatario, Francisco Vega de Lamadrid, dejará para el Estado; también aseguró que este partido lucha por hacer una elección de Estado para seguir "prendidos de la ubre"."El Gobernador acaba de endeudar al Estado con 100 mil millones de pesos, que no lo van a pagar ustedes ni sus hijos, lo van a pagar sus nietos, ¿qué es lo que pasa con un Estado endeudado? No hay servicio, qué fácil es Gobernar pidiendo prestado", acusó.Con el salón de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) lleno al 90 por ciento, Bonilla fue interrumpido con voces de exigencias para atender el Puerto de San Felipe y el subsidio a la tarifa eléctrica.Los gritos fueron tan altos que el candidato debió interrumpir su discurso."Hablan de San Felipe, una verdadera desgracia humana cuando les dicen a los pescadores que no pueden pescar siendo esa su vocación y el único oficio que tienen, pero van a pescar los pescadores de San Felipe, se va a organizar la pesca ribereña", prometió."Sabemos que está en peligro la vaquita marina, pero también está en peligro los pescadores, y yo escojo los pescadores", determinó.En tanto, el candidato del PAN a la Gubernatura, Óscar Vega Marín, reunió a cientos de simpatizantes en el Palenque del Parque Morelos, al este de Tijuana, donde dijo que Bonilla Valdez quiere acabar con todo lo que ha hecho Acción Nacional.En un breve discurso, Vega Marín aseguró que los gobiernos del PAN han trabajado para cuidar a las familias de los bajacalifornianos, pero no desarrolló sus propuestas en el tema de seguridad en Tijuana ni de protección del agua en Mexicali, los temas más observados en ambas ciudades.En cambio, centró su discurso en su contrincante Jaime Bonilla Valdez, de la alianza de Morena, Transformemos, PT y PVEM."Hoy más que nunca tenemos la responsabilidad de ganar esta elección porque nos enfrentamos a un partido y a un candidato que quiere destruir todo lo que hemos construido juntos, quiere acabar con las estancias infantiles, con el apoyo para migrantes, con el seguro popular, con las autoridades electorales", aseveró."Quieren acabar con todos nosotros porque nos atropellan cruzando la calle, eso es lo que no queremos para Baja California, por eso hoy más que nunca es fundamental hacer todo el esfuerzo".Vega tampoco fue acompañado por el líder nacional del PAN, Marko Cortés, quien estará en Mexicali el próximo miércoles en el cierre de campaña en ese Municipio.