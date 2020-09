Concreta Murray hazaña; debuta con triunfo en Abierto de EU

Escuchar Nota

Ciudad de México.- A ocho años de haber vivido uno de los momentos más importantes de su carrera en Nueva York, cuando le ganó a Novak Djokovic para llevarse su primer título de Grand Slam, Andy Murray (115) revivió las grandes sensaciones en el US Open: venció al japonés Yoshihito Nishioka (49) por 4-6, 4-6, 7-6 (7-5), 7-6 (7-4) y 6-4, en un partido que tenía perdido y en el que llegó a estar match point abajo.



Tras haber tenido buenas sensaciones en el Masters 1000 de Cincinnati, torneo en el que venció a Alexander Zverev y alcanzó la tercera ronda, el escocés debió batallar más de la cuenta frente al nipón. Murray, ex número 1 del mundo, aún lucha por reinsertarse en la elite tras graves problemas de cadera que casi terminan con su carrera.



En 4 horas y 39 minutos, Andy terminó con 14 aces, 59 tiros ganadores y 77 errores no forzados. Por su parte, el nipón cerró con 8 saques directos, 57 winners y 50 equivocaciones. En segunda rueda, se enfrentará con el canadiense Felix Auger-Aliassime (21), quien venció al brasileño Thiago Monteiro (83).



En otros de los resultados destacados del día, Dominic Thiem (3) superó a Jaume Munar (105°) por 7-6 (6), 6-3 y retiro, y Andrey Rublev (14) le ganó al francés Jeremy Chardy (60°) por 6-4, 6-4 y 6-3.