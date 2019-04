Condena Senado amenazas de Trump

Los integrantes de las comisiones de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores América del Norte del Senado de la República condenaron las declaraciones del Presidente Donald Trump por enrarecer el ambiente.En los últimos días, el magnate norteamericano ha advertido que podría cerrar la "maldita frontera" con México como represalia por permitir el flujo de migrantes centroamericanos."Las amenazas por parte del Gobierno norteamericano enturbian la atmósfera y no contribuyen a una solución conjunta de estos problemas comunes. Las Comisiones () deploran las injustas y falsas declaraciones del presidente Trump en torno a los migrantes que transitan por territorio mexicano hacia Estados Unidos", plantearon los senadores en una declaración.Los parlamentarios aseguraron que México ha contribuido a un tratamiento racional, legal y humano del reto que representan los migrantes. Pero México no es ni será un País xenófobo o racista.Aseguraron que el País ha contribuido ofreciendo oportunidades de trabajo y legalización a los migrantes, algunos de los cuales han escogido permanecer aquí."(México) ha insistido permanentemente en que la única forma de resolver de fondo el problema de estas migraciones no es retirando sino incrementando los fondos para el desarrollo económico y social de los países de Centro América", aseveraron.