Condenan a 195 años de prisión a mujer que prostituyó a sus hijas en Hidalgo

Ciudad de México.- Una mujer fue sentenciada a 195 años y seis meses de prisión por el delito de trata de personas, específicamente sometió a sus hijas menores de edad a la prostitución, informó la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH).



La imputada fue identificada como Reyna “N” y era madre de las víctimas que fueron prostituidas durante 2015 y 2016.



La investigación fue ejecutada por la PGJEH a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Trata. Un agente del ministerio público detalló que gracias a las indagatorias se reunieron los datos de prueba para presentar a la agresora ante el juez de control.



Se le condenará por el delito de trata



La autoridad judicial condenó a Reyna “N” por el delito de trata de personas en la modalidad de prostitución ajena por lo que tendrá que pagar 195 años de prisión y seis meses.



Las autoridades informaron que se fijó una multa a la imputada, quien además deberá pagar por la reparación de los daños a favor de las víctimas. No obstante, no fue precisado el monto.



Víctimas de trata de personas en cifras



De acuerdo a un informe realizado por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión de Derechos Humanos (CNDH), se contabilizan cerca de 21 mil menores de edad víctimas de trata de personas en México cada año. Detalla que 45 de cada 100 pertenecen a los pueblos indígenas.



El reporte que fue publicado en 2017 refleja que el 93% de las víctimas de trata son mayores de edad, mientras que el 26% no llega a los 18 años.