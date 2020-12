Condenan a 4 años de prisión a periodista que cubrió el inicio del brote del coronavirus en Wuhan

Escuchar Nota

Shanghái.- La periodista ciudadana china Zhang Zhan fue condenada hoy a cuatro años de prisión por "provocar altercados y buscar problemas" debido a sus informaciones sobre el primer brote del coronavirus en Wuhan (centro de China), informó hoy el diario hongkonés Apple Daily.



Ese rotativo, que cita a uno de sus abogados, apunta que Zhang se negó a aceptar los cargos al considerar que sus informaciones -publicadas a través de plataformas chinas como WeChat y otras prohibidas en el país como Twitter o YouTube- no deberían ser censuradas.



Según Amnistía Internacional (AI), su trabajo en Wuhan se centró en informar de detenciones de otros reporteros independientes y acoso a familiares de víctimas del coronavirus durante el considerado como primer brote a nivel mundial de la pandemia de la Covid-19.



La organización Chinese Human Rights Defenders (CHRD) apuntó en septiembre que la mujer había sido detenida por publicar que los ciudadanos de Wuhan habían recibido comida podrida durante el confinamiento de once semanas que vivió la ciudad o que fueron obligados a pagar tasas para poder hacerse pruebas del coronavirus.



El juicio se celebró hoy en un tribunal de la ciudad oriental de Shanghái -donde tiene fijada su residencia la acusada- con fuerte presencia policial y con la asistencia tan solo de sus familiares.



Zhang, que fue detenida a finales de mayo, inició en septiembre una huelga de hambre que ha causado que su estado físico sea "muy débil", según su defensa, que afirma que las autoridades la alimentan forzosamente por un tubo y le obligan a llevar grilletes.



Otro de sus abogados reveló la intención de Zhang, de 37 años, de continuar con esa huelga de hambre "incluso aunque muera en prisión" si la condena era grave.



La Fiscalía había pedido una sentencia de entre cuatro y cinco años de prisión por "publicar repetidamente un gran número de informaciones falsas" y aceptar entrevistas con medios extranjeros para "exagerar maliciosamente" la situación del coronavirus en Wuhan.



Las organizaciones pro derechos humanos protestaron por la sentencia: "Cualquiera que elogie el 'éxito' del Gobierno chino a la hora de contener al virus debería tener esto en cuenta. Esto es una parte integral del modelo de control de la pandemia del Partido Comunista Chino", lamentó en Twitter la investigadora para China de Human Rights Watch (HRW) Yaqiu Wang.



A este respecto, AI afirmó recientemente que "los periodistas ciudadanos fueron la fuente primaria, si no la única, de información de primera mano y sin censura sobre el brote de la covid-19 en China", y recordó que estos reporteros independientes "se enfrentan a acoso y represión por publicar noticias y difundir informaciones censuradas por el Gobierno".



Otros ciudadanos que, asimismo, narraron la actualidad de Wuhan desaparecieron o fueron detenidos este año, como el empresario Fan Bing, el abogado Chen Qiushi o el joven reportero Li Zehua, aunque este último fue puesto en libertad en abril.



En Wuhan las autoridades locales tardaron en dar parte de la información disponible sobre el brote, debido, según el entonces alcalde, Zhou Xianwang, a que necesitaban la aprobación de instancias superiores para hacerlo.