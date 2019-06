Condenan a 60 años a ‘Comandante Emilio’

Raúl Escobar Poblete, "El Comandante Emilio", fue sentenciado a 60 años de cárcel por el secuestro agravado de un ciudadano franco-estadounidense en San Miguel de Allende, Guanajuato, en marzo de 2017.La Fiscalía General de Guanajuato informó que el detenido, de nacionalidad chilena, recibió la sentencia este viernes en su audiencia final por este delito."El tribunal del juicio oral falló a favor de esta representación social, y el juzgador dictó una sentencia condenatoria de 60 años de prisión para Raúl "N", por la comisión de los hechos que la ley señala como delito de secuestro agravado", reveló el órgano autónomo."Permanecerá recluido purgando su condena sin ningún beneficio de ley, además le fue impuesta una multa y el pago por concepto de la reparación del daño a favor de la víctima".El "Comandante Emilio" vivió en México por más de 10 años bajo el falso nombre de Ramón Alberto Guerra, mismo que fue descubierto tras su detención por el último plagio que cometió con una banda de al menos siete integrantes.Entre sus principales víctimas estuvieron el político Diego Fernández de Cevallos, el empresario Eduardo García Valseca y también Mónica Jurado, ex nuera de Vicente Fox.Además de secuestrar en México, en su natal Chile, el ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) tiene pendiente un proceso de extradición por el asesinato en 1991 del político Jaime Guzmán.Aunque en noviembre de 2018 el Gobierno de México concedió a Chile la extradición del ahora sentenciado, ésta no se realizó durante los meses siguientes.