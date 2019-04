Condenan a acosador

El acosador de Taylor Swift fue condenado a cuatro años de prisión por hostigar a la cantante en su casa de Tribeca, Nueva York, sólo un mes después de haber salido de la cárcel por el mismo crimen, informó .Roger Alvarado, de 23 años, firmó una orden de restricción a principios de este mes, que, de no ser cumplida, pasaría de dos a cuatro años de prisión.La jueza de la Corte Suprema de Manhattan, Laura Ward, advirtió a Alvarado que no tendría ningún contacto con la cantante: ni llamadas telefónicas ni cartas ni videos.Después de la advertencia, el acosador aseguró que lo volvería hacer, dejando en claro que no quería hacerle daño y sólo quería hablar con con la intérprete.El fanático, que se suponía que estaba en Florida en libertad condicional, voló a Nueva York el 7 de marzo y luego tomó un taxi directamente a la casa de Swift en violación de una orden de protección.Según los fiscales, Alvarado quedó grabado en un video de vigilancia ubicado en una escalera de un sitio de cercano al edificio de la estrella.El joven entró a su patio, rompió una puerta de vidrio con una pavimentadora que causó más de 4 mil dólares en daños, según documentos judiciales.La cantante no estaba en el inmueble, pero el equipo de seguridad de Swift detectó el aterrador robo en tiempo real y llamó al 911.