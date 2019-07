Condenan a cantante Cristian Aldana a 22 años de prisión

El cantante argentino Cristian Aldana, exintegrante de la agrupación de rock El Otro Yo, fue condenado a 22 años de prisión por los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores.De acuerdo con información difundida por el portal argentino crónica tv, se dictó sentencia al artista por su comportamiento inapropiado hacia siete menores de edad entre los años 2001 y 2005, por lo que se le condenó al comprobarse cuatro casos.“No soy un violador, ni un acosador, ni un violento. Es todo mentira, sin defensa no hay juicio, no fui escuchado”, dijo Aldana en los tribunales, donde también leyó la Biblia y alegó ser víctima de una persecución de artistas.Aldana fue detenido en diciembre de 2016 tras diversas denuncias hechas por mujeres. En enero de 2017 el juez Roberto Ponce le dictaminó prisión preventiva, además de embargar sus bienes. La defensa del intérprete solicitó la excarcelación, pero le fue negada por la Cámara Nacional en lo Criminal, por lo que el inculpado permaneció en prisión, según el sitio digital El día.En ese mismo año, se publicó un video hecho por la comunicadora Lule Franco, en el que mujeres del colectivo “Matria” relataron los episodios de violencia a los que fueron sometidas en su niñez por el inculpado.Ariell Carolina, una de las víctimas declaró al final del juicio: “Son una cantidad de años que asientan un precedente para los casos de abuso sexual en la infancia y violencia de género, más allá de lo personal, no se va a reparar con el proceso judicial, pero sí ayuda para que otras personas puedan hablar sin vergüenza, sin culpa y puedan nombrar a las personas que les violentaron”.Cristian Aldana (vocalista y guitarrista) integró la banda El Otro Yo, en la que también participa su hermana María Fernanda. La agrupación surgió a finales de la década de los 80 en Temperley, Argentina.En 1993 produjeron de manera independiente el casete llamado Los hijos de Alien, un año después grabaron el álbum Traka-traka. Publicaron 18 discos, entre los que destacan 5ta dimensión, Colmena, Espejismos y Fuera del tiempo. En el año 2000, fundaron su propia compañía discográfica llamada Besotico Records.