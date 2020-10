Condenan a enfermera a cadena perpetua por asesinar a 3 pacientes

Escuchar Nota

Alemania.- La justicia alemana condenó el martes 6 de octubre a cadena perpetua a una enfermero particular por el asesinato de tres pacientes por sobredosis de insulina, un caso que recuerda al del asesino en serie Niels Högel.



Grzegorz Stanislaw W., un polaco de 38 años, recibe la pena más alta posible en Alemania, a saber, cadena perpetua con un período de seguridad de 15 años que hace que la liberación sea casi imposible.



El hombre, que trabajó desde su casa en varias ciudades de Alemania entre abril de 2017 y febrero de 2018 hasta su arresto, también fue declarado culpable en particular de dos intentos de asesinato y lesiones corporales graves en otros tres casos por el tribunal. de Munich. El enfermero, que se había negado a hablar durante el juicio, pidió disculpas al final a los familiares de las víctimas y expresó su "profundo pesar". "Lo que hice fue muy brutal y aún brutal", dijo.



A la sombra de Niels Högel



La acusación originalmente involucró seis presuntos asesinatos y se agregó otro durante el juicio, pero al final su implicación solo pudo establecerse con certeza para tres muertes. La fiscalía lo acusó de inyectar insulina a sus pacientes, que puede resultar fatal en caso de sobredosis, para luego poder robarles. Él mismo sufría de diabetes y podía obtener insulina recetada. También admitió haber sido condenado a 10 años de prisión en Polonia por fraude y haber cumplido una pena de prisión allí de 2008 a 2014. Presuntamente cometió robos desde una edad temprana.



El caso recuerda el de Niels Högel, una exenfermero que padece "un trastorno narcisista severo", según psiquiatras, condenado en junio de 2019 a cadena perpetua por el asesinato de al menos 85 pacientes en total en dos hospitales de Basse. - Sajonia, región del noroeste de Alemania. Entre 2000 y 2005 había provocado paros cardíacos en pacientes elegidos arbitrariamente para luego intentar resucitarlos, esperando pasar por un héroe ante sus compañeros. Los investigadores creen, sin embargo, que su número de muertos podría superar las 200 víctimas, pero no se pudo comprobar porque muchos pacientes habían sido incinerados.