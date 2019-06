Condenan a exfuncionaria que encubrió asesinato de periodista

Tras declarársele culpable por encubrimiento en el asesinato del periodista Jesús Alejandro Márquez, la ex directora de Transito del Estado, Patricia Betancourt, fue sentenciada cuatro años de prisión y una multa equivalente a 100 días conforma a la unidad de medida de actualización, informó la Fiscalía de Nayarit.Por medio de un comunicado, la dependencia informó que la ex funcionaria se sometió a un procedimiento abreviado y aceptó ante un Juez de Control todos los medios de prueba aportados por la Fiscalía, renunciando a un juicio oral.“Debido a lo anterior y al someterse a un procedimiento abreviado, la acusada aceptó los medios de prueba que fueron aportados por esta fiscalía, y teniendo conocimiento de su derecho a un juicio oral, renunció a este, por lo que se emitió a una sentencia condenatoria”, añadió la fiscalía nayarita.La corporación detalló que la ex directora estatal de transito se habría dado cuenta de quienes cometieron el homicidio del comunicados y no informó, por lo que incurrió en el delito de encubrimiento.Mientras tanto, Luis “N” y Santos “N”, quienes se les atribuye ser los autores materiales del citado homicidio calificado, continuaran en prisión oficiosa hasta en tanto su responsabilidad en este caso.La Fiscalía detallo que tras meses de investigación se allegó de una carga significativa de medios de prueba con la que se acreditó la responsabilidad de la imputada en este homicidio ocurrido el 30 de noviembre del 2018.El cuerpo de quien fuera director de Orión Informativo y colaborara por años con Critica Digital, fue hallado en una brecha cerca del aeropuerto de Tepic, con impactos de bala.