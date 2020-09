Condenan a la modelo Bar Rafaeli por evasión fiscal

Escuchar Nota

Estaba acompañada por su padre, Raffi,sobre ingresos cercanos a losSegún un acuerdo de culpabilidad aceptado por el tribunal, a los dos, además de los millones de impuestos atrasados adeudados al estado.El caso prolongado, construido en torno a los ingresos mundiales de la modelo de celebridades y los intentos de la familia de restar importancia a sus vínculos con Israel, dañó su imagen pública bien elaborada como embajadora informal del país.Aún así, sigue siendo una personalidad de televisión popular y una mujer de tono cuya imagen es omnipresente en las vallas publicitarias de las carreteras de todo el país.durante los años en que viajó por todo el mundo en campañas de modelaje de alto perfil, apareció en la portada de la edición de trajes de baño de Sports Illustrated y tuvo una larga relación romántica con el actor de Hollywood Leonardo DiCaprio.determina la residencia principalmente en función de si la persona pasó la mayor parte del año calendario en el país. Refaeli afirmó que no lo había hecho y por lo tanto no tuvo que declarar sus ingresos durante ciertos años.Los fiscales rechazaron su reclamo y la acusaron de proporcionar información fiscal incorrecta.mientras afirmaba residir en el extranjero para evitar pagar impuestos israelíes sobre sus ingresos.En apelaciones anteriores, un tribunal israelí dictaminó que la relación dey, por lo tanto, ella no podía reclamar su residencia en Estados Unidos para evitar pagar todos los impuestos que debía.quien también actuó como su agente,La acusación dice que firmó contratos de arrendamiento para su hija con los nombres de otros miembros de la familia para difuminar el estado real de residencia dey se abstuvo de declarar sus propios ingresos como agente de su hija.