Condenan a los aventaron a hombre de tribunas

La Justicia de Córdoba condenó a 15 años de prisión al "Sapito" Gómez por ser el instigador del asesinato de Emanuel Balbo, el hincha de Belgrano que cayó por una de las puertas de salida del Mario Alberto Kempes en medio de un clásico contra Talleres, en abril de 2017. TyC Sports "No sé qué decir la verdad. Se hizo Justicia, un poco. A mis dos hijos no me los van a devolver. Me voy con un vacío porque después de esto no queda nada. Si nos quedan sus recuerdos, fueron unos excelentes hijos y tenían muchos sueños, muchas ilusiones. Él (Emanuel) fue a la cancha a divertirse y era hincha de Belgrano. No había derecho por más que fuera de Talleres o de cualquier otro club", declaro la madre, Alejandra Mercado, en un diálogo con TN.Aquella tarde Emanuel perdió la vida instantáneamente al caer desde una distancia de cinco metros de altura. El trágico desenlace se originó cuando Gómez, que arrastraba una condena por la muerte del hermano de la víctima, lo señaló como presunto hincha de Talleres y provocó que seis hinchas más también lo persiguieran."Por mí que estuviera 20 o 100 años. No me van a devolver a mi hijo. Para mí todo es poco. La justicia vio que una persona no participó", declaro el papá, Raúl Balbo, en relación a la única de las siete personas investigadas que quedó absuelta en la causa.Por su parte, cuatro partícipes necesarios fueron condenados a 10 años de prisión, mientras que Hugo Acevedo, quien le robó las zapatillas a Emanuel cuando estaba en el piso inconsciente, fue el que menor castigo recibió con dos años de prisión efectiva.