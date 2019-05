Condenan asesinato de dirigente de CTM de Guanajuato

Mi firme condena por el asesinato de Gilberto Muñoz Mosqueda, líder sindical, Secretario General Sustituto de la @CTM_MX y exlegislador. — Miguel Ángel Osorio Chong (@osoriochong) May 12, 2019

Lamento profundamente el asesinato de Gilberto Muñoz. Me uno a las exigencias para aclarar este crimen. Mis más sentidas condolencias para sus familiares y amigos. — Napoleón Gómez Urrutia (@NapoleonGomezUr) May 12, 2019

Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del PRI en el Senado, y Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión del Trabajo, condenaron este domingo el asesinato de Gilberto Muñoz Mosqueda, dirigente nacional sustituto de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).A través de su cuenta de Twitter, el legislador priista esperó hasta este día para manifestarse sobre el homicidio, registrado ayer en Salamanca, Guanajuato."Mi firme condena por el asesinato de Gilberto Muñoz Mosqueda, líder sindical, secretario general sustituto de la CTM y ex legislador", expresó.El cetemista, quien se desempeñaba como dirigente del sindicato de la Industria Química, Petroquímica, Carboquímica, era el segundo al mando en la CTM, hoy liderada por el senador priista, Carlos Aceves Del Olmo, integrante de la bancada coordinada por Osorio Chong.Por su parte, a través de sus redes sociales, el líder del sindicato minero también exigió el esclarecimiento de los hechos."Lamento profundamente el asesinato de Gilberto Muñoz. Me uno a las exigencias para aclarar este crimen. Mis más sentidas condolencias para sus familiares y amigos", dijo Gómez Urrutia.Muñoz Mosqueda fue acribillado ayer por hombres armados cuando viajaba a bordo de un vehículo en Salamanca.Según reportes policiacos, Muñoz Mosqueda circulaba en una camioneta gris en la Colonia San José de ese municipio, cuando sujetos que viajaban en otro vehículo lo interceptaron y le dispararon en varias ocasiones.Esta no es la primera vez en la que un dirigente de la CTM es ultimado en hechos violentos.La semana pasada, un líder comerciante, perteneciente a esa misma Confederación, murió tras el ataque armado perpetrado en la plaza central de Cuernavaca Morelos.El año pasado, dos dirigentes de la CTM en Oaxaca también fueron asesinados a balazos.