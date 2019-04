Condenan ataques a mujeres con ácidos

Ombudsperson capitalina, Nashieli Ramírez Hernández, sentencia: ¡Ni una más! Ante las manifestaciones de violencia extrema, resaltó “no vamos a permitir un panorama fértil ante las agresiones con ácidos” y destacó: acompañamos a las víctimas y alzamos la voz. pic.twitter.com/kyAMak2SY9 — CDHDF (@CDHDF) 3 de abril de 2019

La titular de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Nashieli Ramírez Hernández, condenó que al menos mil 500 mujeres en el mundo son víctimas de ataques por ácidos o líquidos corrosivos, situación que no debe dejarse que permee en la sociedad donde además se enfrenta un alarmante nivel de violencia contra las mujeres.Al participar en el Conversatorio Violencia Extrema contra las Mujeres, Ataques con Ácidos o Sustancias Corrosivas la defensora de las garantías individuales en la Ciudad de México explicó que si bien la región de América Latina no es la que mayor incidencia tiene de esta agresión se registran 100 ataques al año.De acuerdo con organizaciones como la ASTI (Acid Survivors Trust International), donde se presentan más estas agresiones es en Asia, seguida de África y finalmente América Latina, situación que ha venido incrementándose en los últimos años.Es un problema que no debiera siquiera existir, ya que cuando hay un ataque con ácido la víctima sobreviviente tiene que vivir el resto de su vida con un terrible estigma.Explicó que por lo anterior la CDHDF determinó abrir su espacio a dicho conversatorio y así intercambiar las experiencias de quienes han visto o vivido esta agresión extrema, con el fin de advertir y tomar medidas para que el problema no se extienda.“Es muy importante que se tome este fenómeno, no como un asunto mediático, donde primero eres noticia y después no lo eres”, además de no revictimizar y realizar discusiones serias del problema.Ramírez Hernández recordó que Foucault solía decir que “los feminicidios implican la muerte; entonces, implican un fin”, sin embargo, cuando se trata de un ataque con ácido es un problema que extiende sus consecuencias a lo largo de la vida de la víctima.Finalmente la ombudsperson subrayó que esta agresión extrema tiene una agenda pendiente “no nada más en la ciudad, no nada más en el país, sino el mundo”