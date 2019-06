Condiciones que Barcelona exigiría a Neymar para regresar

Ya no hay vuelta atrás en la ruptura de la relación entre Neymar Jr. y el París Saint Germain. Es por eso que la salida del astro brasileño es inminente y desde el Barcelona quieren asegurarse que el jugador retorne al club.Hace un par de días, Nasser al Khelaïfi, dueño y presidente del PSG, sorprendió al hacer declaraciones sobre el delantero de 27 años. "Quiero jugadores dispuestos a dar todo para defender el honor de la camiseta y unirse al proyecto del club. Aquellos que no quieran o no entiendan, lo hablamos. Por supuesto, hay contratos que deben respetarse (firmó con el PSG hasta 2022), pero ahora la prioridad es nuestro proyecto (…) Nadie lo obligó a firmar aquí. Nadie lo empujó. Él vino a sabiendas para unirse a un proyecto", fue lo que expresó en diálogo con la publicación francesa France Football.La bomba estalló desde Brasil, en donde se dice que está el propio Josep Bartomeu, presidente del Barça, para llevar a cabo las negociaciones. Claro que el elenco de Cataluña no sería el único interesado en quedarse con Ney, otros clubes como el Real Madrid están detrás de la contratación del futbolista. Es así que desde el Blaugrana le habrían exigido tres condiciones al ex Santos para que pueda sumarse al plantel dirigido por Ernesto Valverde.Según el medio catalán Sport, la primera exigencia es que se baje el monto pretendido por su ficha, teniendo en cuenta que el club parisino lo tasó en 300 millones de euros. La intención del Barça es abonar 100 millones y sumar en la transacción a Philippe Coutinho, de gran interés en el PSG. Sin embargo, desde París exigirían más dinero u otro jugador más.El segundo requisito sería que el propio Neymar presione para que su club retire el proceso judicial en el que reclama 26 millones de euros a la entidad blaugrana por su bonus de renovación.Por último, desean que el brasileño salga a decir públicamente que su deseo es irse de su actual club y fichar solamente para el Barcelona.Desde el entorno íntimo del jugador aseguran que este aceptará las condiciones impuestas y que en los próximos días habrá novedades acerca del futuro de su carrera.