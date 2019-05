Condonaron Calderón y Peña Nieto 400 mmdp de impuestos

Los Gobiernos del panista Felipe Calderón y del priista Enrique Peña Nieto condonaron 400 mil 902 millones de impuestos a contribuyentes, entre 2007 y 2018.Así lo reveló este lunes, Margarita Ríos Farjat, titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT), quien informó que, del total, 161 mil millones de pesos de condonaciones corresponden al sexenio de Calderón y 238 mil al de Peña Nieto.Durante la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria no reveló los nombres de los beneficiarios, aunque el Mandatario adelantó que toda la información sería entregada al INAI y al Poder Judicial.La titular del SAT explicó que, entre 2007 y 2018, el 54 por ciento de lo condonado se concentró en 108 contribuyentes.De ese total, informó, 45 se ampararon para que no se diera a conocer la información relacionada con sus condonaciones, que ascienden a 102 mil millones de pesos.Ríos Farjat detalló que 43 contribuyentes se vieron beneficiados por las condonaciones en los últimos dos sexenios.La semana pasada, el Presidente había anunciado que se revelaría la información sobre condonaciones de las últimas tres administraciones.Sin embargo, no se dieron a conocer los números de la Administración del panista Vicente Fox.Durante la conferencia, López Obrador firmó un decreto en el que renunció a su facultad de condonar impuestos, a pesar de que así lo establece el Código Fiscal Vigente.Aseguró que lo que ha ocurrido en otros sexenios con las condonaciones equivale a un "huachicol con cuello blanco"."Se va a eliminar, acabar con privilegios fiscales, hacer valer la ley en la letra y el espíritu"."Tiene que haber una recaudación con el principio de progresividad, tienen que contribuir más quienes tienen más ingresos y, en este caso, muy al contrario, los de mero arriba, en algunos casos no pagaban impuestos o cuando pagaban se les devolvía", afirmó el Presidente en conferencia.El monto total de condonaciones representa, a pesos actuales, el pago del Programa de Pensión de Adultos Mayores para 4 años.