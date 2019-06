Condones gratis llevaron a abortos y suicidios, asegura diputado

El diputado panista Fernando Izaguirre Valdés aseguró que luego de que se empezaron a distribuir condones a los jóvenes, aumentaron los abortos y los suicidios, y pidió retirar de los libros de texto gratuitos la información relacionada con ideología de género, que aborda la diversidad sexual, ya que atenta contra la familia y confunde a los jóvenes.“Cuando empezaron a regalar condones a los universitarios y después a las chicas y chicos de preparatoria, fue el permiso para que empezaran a tener relaciones sexuales”.“En esa época la cantidad de abortos que había era mínima, sobre todo en jóvenes, y a partir de que empezaron con toda la ideología de género para que los jóvenes tuvieran el derecho de tener relaciones sexuales, empezaron a haber abortos y eso también llevó a suicidios. No le podemos dar derecho a alguien que no es capaz de cumplir una responsabilidad”.Explicó que en los libros de texto, por primera vez en la historia, hablan de diversidad sexual, homosexualidad, bisexualidad, homofobia y transexualidad.“El movimiento LGBTTTIQ es respetado en sí mismo… no estamos en contra de ellos y ellas, pero no estamos de acuerdo en que dicho movimiento llegue a la educación, pretendiendo imponer y normalizar ideas y autopercepciones de personas adultas a los menores de edad”.Por su parte, la diputada Claudia Isela Ramírez Pineda (PRD) lamentó la postura de Izaguirre Valdés, pues brindar educación sexual es obligación del Estado derivada de la Ley General de Educación, y que ha sido apuntalada en diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.Refirió que los grupos conservadores argumentan falacias, imprecisiones y datos erróneos para atacar a los grupos LGBTTTIQ+.“Su propuesta está en contra de la educación sexual y del reconocimiento de los derechos de las personas de la diversidad sexual: usted no quiere que en las escuelas se enseñe sobre métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, identidad de género, preferencias sexuales diversas y la no discriminación en cualquiera de sus vertientes”.“¿Está mal que niñas y niños aprendan a no discriminar? ¿Está mal que aprendan sobre su cuerpo y sus sentimientos? La respuesta clara es no, lo que está mal es disfrazar un pensamiento discriminalizador tras el velo de una supuesta educación por parte de la familia tradicional”, expresó.