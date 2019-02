Conductor descuidado se impacta contra vehículo

Choque alcance sobre el libramiento Sur poniente a la altura del lugar conocido como “La curva La Morena” deja cuantiosos daños materiales, no reportaron personas lesionadas.El choque ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana de ayer de acuerdo al informe de Seguridad Pública.En el accidente participaron un automóvil de la marca Nissan Sentra modelo 2011 en color gris y un vehículo Dodge Attitude modelo 2007.De acuerdo a los primeros peritajes fue el conductor del vehículo Dodge identificado como Juan José Fraire Ríos, de 24 años, quien aparece responsable al no tomar su distancia de seguridad.Lo que provoca impactar con la parte frontal de su unidad contra la parte posterior del vehículo Nissan Sentra que era conducido por Nidia Beatriz Piña Villegas, de 35 años.La afectada cuando circulaba por este libramiento tuvo que reducir su velocidad al llegar a los topes de seguridad que existen en este libramiento, maniobra que no realizó el responsable provocando el accidente.Cabe recalcar que al lugar de los hechos arribó una ambulancia de la Cruz Roja donde los paramédicos Raúl Torres y David Romero prestaron atención a la afectada, afortunadamente esta no presentaba golpe alguno.