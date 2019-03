Conductora de TV Azteca golpea a mariachi y rompe guitarrón

A través de redes sociales circula un video en el que se observa a una conductora de TV Azteca agrediendo física y verbalmente a un mariachi, incluso le rompe su instrumento musical.Se trata de la conductora de TV Azteca Monterrey, Abril Cerveraquien, de acuerdo con la periodista Nelssie Carrillo, el integrante de un mariachi denunció en redes sociales, la agresión de la presentadora.Relató que en la televisora los hicieron esperar por más de una y media para realizar su show; sin embargo, sólo pudieron tocar tres canciones.El pago del mariachi por las tres canciones y el tiempo de espera, era de cuatro mil pesos; monto que la televisora no quería pagar.El músico detalló en un video, que la producción estaba molesta con ellos y que no les querían pagar."Aquí en TV Azteca, nada más que Abril Cervera no quiere pagar por que tocamos tres canciones y esperamos una hora y todo el foro está enojado con nosotros; una hora 20 se cobran cuatro mil pesos", detalló el músico.El denunciante afirmó: "Trabajo es trabajo, pero la televisión así no lo ve, y quiere que hagamos lo que ellos digan, nosotros no trabajamos así, vendemos calidad, hacemos el servicio bien y se paga lo que es", reveló el mariachi mientras llegaba con la conductora Cervera."Quien les dijo que se fueran después de tres canciones, quien te dijo a ti, no es por tiempo pendejo, no es por tiempo que te contraté, a mí nunca me dijiste que era por tiempo estúpido, no me interesa tu puto tiempo, estas ahí y terminas el trabajo", gritó Abril al mariachi.Después de lo dicho por la conductora de TV Azteca Monterrey, esta comenzó a forcejear con el músico para quitarle el celular con el que la grababa; "grábame, cabrón grábame para reventarte".La agresión llegó a tal, que Cervera tomó la guitarra del mariachi y la comenzó a golpear contra el suelo, dejándola inservible. Ante la agresión y los insultos, el músico le dijo a Abril Cervera que la demandará por estos acto