Conductora llama ‘músico cubano’ a Celso Piña y la atacan

Saltillo, Coah.- En los programas en vivo pueden suceder errores, tal es el caso de la conductora Vanessa Cárdenas de Que Pokar, una producción de Televisa Guadalajara, quien aseguró que el recién fallecido Celso Piña es cantante de música cubana



Al inicio de la transmisión, Cárdenas presenta a sus compañeras y señala que la tarde del día de ayer se enteraron de la lamentable noticia de la muerte del regio.



"Hoy se nos fue un grande, Celso Piña, este cantante de música cubana a los 66 años de edad", dice la presentadora.







A través de redes sociales, usuarios arremetieron en contra de la conductora señalando que tuvo el tiempo suficiente para informarse.



"La neta tuvo cerca de una hora para informarse de la vida de Celso o de la persona que vas a hablar!!! Desde ahí se ve el profesionalismo!, escribió Pamela Ávila.



"El que no escuche el género de esa música no le impide leer minutos antes de empezar hablar", señaló Brenda Saldívar en la red social Facebook.



Hasta el momento la conductora no se ha expresado por el tropiezo que tuvo.



Celso Piña, 'el rebelde del acordeón' murió la tarde de ayer en un hospital de Monterey, NL, luego de sufrir un paro cardiaco.