Conductores de TV no darán clases en línea, serán los mejores maestros de México: AMLO

Además, dijo que "en los último días está bajando la intensidad de la pandemia; si continuamos como se ha venido haciendo, pues yo creo que vamos a salir adelante, lo podemos hacer antes de la vacuna y regresar a lo presencial, pero que tengamos esta opción hasta diciembre de educación a distancia".

El presidente de México,dijo que seránpor medio de la televisión a partir del 24 de agosto en los niveles básicos con el programaDurante conferencia de prensa mañanera, el presidente aseguró que, pues dijo "que tienen otras ocupaciones"."Acerca de los maestros no son conductores de televisión porque ellos no podrían hacerlo porque tienen otras ocupaciones, ademas dar clases es algo especializado, no es como ser presidente o ser periodista, se requiere ser maestro o maestra".En este sentido, cuestionó: "¿Entonces quiénes van a dar clases? Maestras y maestros, eso sí muy buenos, no siempre, pero de los mejores maestros de literatura de México van a estar ahí, se les va a invitar, de física, de biología, de matemáticas".