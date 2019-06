Condusef canceló registro de 77 sociedad financieras

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) canceló el proceso de registro a 77 sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes) no reguladas, por no renovar el dictamen técnico requerido que emite la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).En un comunicado, el organismo que preside Óscar Rosado, mencionó que 59 de las 77 sofomes que incumplieron con los plazos y términos establecidos no tienen créditos activos, en tanto, las 18 restantes reportan un saldo de cartera de crédito total por poco más de 426 millones de pesos.La comisión agregó que el sector integrado por mil 652 sofomes mantiene operaciones con regularidad y cumple con la normatividad aplicable, compitiendo en el mercado reportando con una cartera de crédito total de 547 mil 806 millones de pesos y un índice de morosidad de 5.1 por ciento.En este sentido, el crédito simple representa el 56.5 por ciento del total, siguiendo en importancia el arrendamiento financiero con 11.7 y el crédito en cuenta corriente con el 11.2 por ciento. En conjunto mantienen poco más de 6 millones de contratos de crédito con personas físicas y morales.De julio del 2015 al 31 de mayo pasado, la Condusef canceló el registro a mil 344 sofomes no reguladas por no cumplir con la normativa que llegó con la implementación de la reforma financiera en el 2014 y las reformas a la Ley de la Condusef.