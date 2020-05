Conejos marinos, lo más adorable que verás hoy

Escuchar Nota

El mar esconde miles de secretos, desde cuevas remotas hasta animales desconocidos.Sí, leíste bien, el conejo marino, t, desde Sudáfrica hasta el Pacífico Central.Foto: National GeographicSon hermafroditas, viven hasta una año y pueden ser de color blanco o amarillo.Foto: Nation Share the new goodsPara fortuna de ellos, no tienen depredadores porque sus pequeñas espinas color negro contienen toxinas letales.

via GIPHY

Lo que parecen sus orejas en realidad son antenas sensoriales que utilizan para cazar a su presas, las cuales son crustáceos y esponjas de mar.