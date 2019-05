conferencia Asiain en Japón

Saltillo, Coah.-“Me fui a Japón un día y no he regresado”, dice Aurelio Asiain. El escritor se encuentra en la FILC para hablar sobre literatura y su experiencia en el país asiático. El exjefe de redacción de la revista Vuelta impartió la tarde del viernes la conferencia Japón y Octavio Paz, en la que destacó la influencia que tuvo la poesía oriental en la obra del Premio Nobel de Literatura.“Una de las razones por las que me quedé en Japón es Octavio Paz. Si no hubiera leído Sendas de Oku no habría sentido esta atracción por Japón”, apunta el traductor y poeta. “También tengo claro que muchos de los autores japoneses que yo leía venían, en gran medida, de Paz”, añade. Asiain trabaja con la poeta Koji Ando, quien lo acompañó en esta visita a la capital coahuilense.