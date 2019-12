Confesión de un sicario “Me quitaron lo humano y me hicieron animal”

“Quería ser un psicópata, matar sin piedad y ser el sicario más temido del mundo".

Un joven de 22 años de edad, quien ha asesinado a más de 100 personas ha revelado cómo fue su vida como, hechos que fueron publicados por el portal The New York Times.El joven cuya identidad se protegió aseguró que busca contar lo que se vive en México cuando se está dentro de uny se es unDe acuerdo con su testimonio, toda su infancia la vivió en, lo que más adelante lo llevó a integrarse al mundo criminal.Aseguró que llevando su vida “normal” ganaba más o menos un dólar por jornada laboral, pero convirtiéndose en sicario podía ganar cientos de ellos en cuestión de días.Debido al miedo y “respeto” que infunden los sicarios en Jojutla, Morelos, su lugar de origen, el joven decidió convertirse en uno de ellos.El joven narró cómo apenas con 17 años desmembró un cuerpo humano, esto como parte de su entrenamiento e inicio en el grupo criminal “Guerreros Unidos” tras este cruel acto, más adelante no le costó trabajo matar a cientos de personas cuando apenas era un sicario adolescente, posteriormente fue reclutado por “Los Rojos”.Sin embargo su suerte como sicario cambió pues tres años después, el joven fue detenido, la evidencia que había en su teléfono podrían haberlo hundido en la prisión, con condenas de hasta 200 años por los crímenes que había cometido o en los que había participado.Sin embargo en vez de ser detenido, las autoridades optaron por otra opción, pues todo parece indicar que se llegó a un acuerdo no oficial con él.No habría papeleos o algo en contra del joven sicario si aceptaba colaborar encubierto en el Cártel a cambio de su libertad en el programa de Testigos Protegidos, por lo que el joven aceptó.Después de un tiempo el joven sicario rindió su declaración, aseguró que el grupo criminal y ser un socio