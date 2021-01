Confía la Selección Nacional Sub 17 en la saltillense Sofía Jiménez

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La saltillense Sofía Alejandra Jiménez García fue contemplada para la primera concentración del 2021 de la Selección Mexicana Sub 17 Femenil que comanda Maribel Domínguez, la cual inició el 11 de enero y culmina este domingo 17 del mencionado mes en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol.



Un aproximado de 23 y 24 jugadoras fueron llamadas por la estratega nacional para iniciar el proceso mundialista del 2022 y el Premundial de la Concacaf, recordando que este último evento fue cancelado por la pandemia, teniendo como sede las instalaciones de la Femexfut en Toluca.



La jugadora de la Franja del Puebla recibió su primera oportunidad con el Tricolor Sub 17, recordando que fue una pieza recurrente de la Selección Mexicana Femenil Sub 15, donde tuvo grandes actuaciones que la llevaron al profesionalismo dentro de la Liga MX Femenil.



Sofía Jiménez García consumó su debut en la Primera División Mexicana Femenil en el Guardianes 2020, donde disputó un total de dos partidos con 21 minutos sobre el terreno de juego, ahora espera sumar mayores oportunidades en este torneo que recién comenzó.



El Premundial Sub 17 de la Concacaf espera tener fecha y sede para este año, ya que la FIFA reprogramó la Copa del Mundo de la categoría para el 2022 con sede en la India, una de las puertas que se le abren a partir de ahora a la jugadora de Saltillo Sofía Jiménez García.