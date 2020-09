Confía Netflix en lo mexicano; vienen nuevos proyectos

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La visión de los matrimonios y la vida en pareja que tiene Diego Luna llegará a Netflix con la serie Todo va a Estar Bien, una de las seis apuestas originales que la plataforma anunció este fin de semana.



El show, escrito, dirigido y producido por el protagonista de Narcos: México, arrancó filmación hace dos semanas y busca renovar la propuesta cómica que la plataforma ha desarrollado en el país.



“Diego busca una mirada cómica que no pasa por el gag, sino que los personajes viven situaciones dramáticas y el espectador ve las aventuras de una familia. Lo que logra es tomarse la comedia con seriedad.



"En su historia los actores están viviendo una cosa normal. Diego nos dijo cómo quiere explicar que funcionan los matrimonios en sus momentos buenos y malos, así como el amor, la rutina y la relación con los hijos", detalló Francisco Ramos, vicepresidente de Contenidos Originales de Latinoamérica.



La historia, protagonizada por Flavio Medina y Lucía Uribe, conforma el grupo de cuatro series y dos largometrajes originales que Netflix alista para estrenar el próximo año.



El gigante del streaming también debutará en la acción, género que aún no han desarrollado en México, con la serie Dale Gas, estelarizada por Benny Emmanuel, Andrés Delgado y Renata Vaca.







La trama abordará las carreras ilegales y el robo de autos, aunque con visiones muy particulares que darán directores como Alejandro Fernández, Ernesto Contreras y Edgar Nito.



“En esta historia hay un mundo de acción en un contexto donde la violencia es parte integral de la realidad. Buscamos una realidad muy palpable para que las personas tengan la sensación de que lo que están viendo sí pasa en México.



“Tener un director consolidado como Ernesto (Sueño en Otro Idioma) hace que la acción esté bien alimentada y tenga personajes con vínculos humanos potentes, y no sea nada más que choquen los coches".



La plataforma también desarrollará su serie Guerra de Vecinos, donde las estelares serán Vanessa Bauche y Ana Layevska, quienes rodarán en Guadalajara.



Tras los buenos resultados de Oscuro Deseo, Netflix también apostará por el melodrama en La Venganza de las Juanas, sobre cinco chicas que descubren que son hermanas y tienen el mismo padre.



Aunque la trama ha salido antes en TV, la producción quiere darle un cambio extremo.



“Es nuestra primera vez, no hemos reversionado telenovelas del pasado, pero ser televisión bajo demanda nos permite jugar dramáticamente, profundizar en los personajes.