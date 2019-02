Confían en esclarecer fuerte robo a dulcería

La Fiscalía General de Justicia del Estado a través de los elementos de la Agencia de Investigación Criminal, continúa con las indagaciones para buscar esclarecer el fuerte robo suscitado a la dulcería Reyna la madrugada del miércoles.De acuerdo a la información proporcionada por el delegado de la Región Norte II, Mario Manuel Castro, señaló que existen dos muy buenas líneas de investigación, pero no pueden adelantar detalles para no entorpecer dichas indagaciones.Comentó que en este fuerte robo son más de dos sujetos los que están involucrados, esto de acuerdo al modo que operaron, luego de no dejar rastro alguno al llevarse los discos duros de las cámaras de vigilancia, incluso dañaron el circuito de alarma para evitar ser reconocidos.Comentó el entrevistado que con el apoyo de la Policía Cibernética y de las diferentes corporaciones, esperan esclarecer este atraco de la dulceria “Reyna” ubicada en plena zona centro.En el robo los amantes de lo ajeno lograron un jugoso botín de 47 mil dólares que se encontraban en la caja fuerte, la cual fue dañada por los hampones que tuvieron el tiempo suficiente para cometer el atraco realizando el boquete en la parte posterior del edificio afectado.